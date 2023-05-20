Об этом министр написал в Twitter.

"Похоже, Санта-Клаус существует. Сегодня родилась новая коалиция истребителей", - написал Резников.

Он напомнил о своем предновогоднем видео, в котором писал обращение Санти с просьбой предоставить Украине больше оружия, в том числе самолеты. Украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16.

"Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло", - написал он.