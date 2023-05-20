"Похоже, Санта существует": Резников отреагировал на создание коалиции истребителей, вспомнив свое новогоднее обращение
В субботу, 20 мая, министр обороны Украины заявил о создании коалиции по передаче Украине западных истребителей
Об этом министр написал в Twitter.
"Похоже, Санта-Клаус существует. Сегодня родилась новая коалиция истребителей", - написал Резников.
Он напомнил о своем предновогоднем видео, в котором писал обращение Санти с просьбой предоставить Украине больше оружия, в том числе самолеты. Украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16.
"Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло", - написал он.
- США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны. После объявленного вчера решения обучать украинских пилотов Резников поблагодарил своих коллег-министров обороны США, Британии, Дании, Бельгии и Нидерландов.
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