Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
Михаил Притула, военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке, отметил, если наш БПЛА пересекает линию фронта, то дальше он летит почти беспрепятственно по всей территории РФ
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В основном Россия сейчас рассредоточила все свои противовоздушные средства на линии фронта, потому что потери этих средств у россиян очень велики. Линия фронта тянется более 1000 км, соответственно, ее надо прикрывать. Собственно, они почти со всей России стянули средства ПВО в Украину, чтобы перекрыть линию столкновения.Таким образом, если какой-то беспилотный летальный аппарат пересекает фронтовую границу, то дальше он летит практически беспрепятственно по всей территории РФ, хоть до Дальнего Востока", - прокомментировал военный эксперт.
Михаил Притула добавил, что зоны ПВО достаточно ограничены и нормальные БПЛА их обходят, оставаясь незамеченными.
"Определенные средства ПВО у россиян есть. И очень похоже, что по нашему БПЛА выпустили ракету, учитывая цвет пламени, вероятно трехсотого комплекса. Эта ракета немного поднялась и дальше пошла по низкой цели, поэтому скорее всего она взорвалась где-то над аэродромом. То есть именно российской зенитной ракетой противовоздушная оборона Энгельса уничтожила пару стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев РФ прямо на земле. Поэтому, можем поздравить россиян с успехом", - сказал Притула.
- 26 декабря в российском Энгельсе раздавались взрывы: сообщили о трех погибших
- Также директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что удар и пожар на аэродроме в Энгельсе были достаточно эффективными.
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