Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В основном Россия сейчас рассредоточила все свои противовоздушные средства на линии фронта, потому что потери этих средств у россиян очень велики. Линия фронта тянется более 1000 км, соответственно, ее надо прикрывать. Собственно, они почти со всей России стянули средства ПВО в Украину, чтобы перекрыть линию столкновения.Таким образом, если какой-то беспилотный летальный аппарат пересекает фронтовую границу, то дальше он летит практически беспрепятственно по всей территории РФ, хоть до Дальнего Востока", - прокомментировал военный эксперт.



Михаил Притула добавил, что зоны ПВО достаточно ограничены и нормальные БПЛА их обходят, оставаясь незамеченными.



"Определенные средства ПВО у россиян есть. И очень похоже, что по нашему БПЛА выпустили ракету, учитывая цвет пламени, вероятно трехсотого комплекса. Эта ракета немного поднялась и дальше пошла по низкой цели, поэтому скорее всего она взорвалась где-то над аэродромом. То есть именно российской зенитной ракетой противовоздушная оборона Энгельса уничтожила пару стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев РФ прямо на земле. Поэтому, можем поздравить россиян с успехом", - сказал Притула.

26 декабря в российском Энгельсе раздавались взрывы: сообщили о трех погибших

Также директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что удар и пожар на аэродроме в Энгельсе были достаточно эффективными.

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