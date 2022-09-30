Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



Мария Голуб прокомментировала взрывы на маршрутах газопроводов "Северный поток-1" (СП-1) и "Северный поток - 2" (СП-2) в Балтийском море, которые произошли 26 сентября 2022 года.



"Ключевым является то, что это спланированная и долговременная стратегия РФ по отношению к своим партнерам в ЕС, которые еще недавно носили розовые очки и говорили, что газовая зависимость от России не является угрозой для европейских потребителей. Ситуация последних дней показала точку невозврата. К тому же было довольно решительное заявление НАТО по этим вопросам, в котором повреждения этих трубопроводов определены как результат умышленных и безответственных актов саботажа", - отметила эксперт сети АНСТ по двусторонним отношениям между Украиной и ЕС.



Мария Голуб подчеркнула, что в настоящее время продолжаются следственные действия, ведь к расследованию уже присоединились другие страны, а не только Дания и Швеция, в водах которых произошли эти утечки. Но пока ни одна из стран не говорит конкретно.



"Важно отметить, что есть впечатление об открытии второго фронта и этот фронт сейчас будет перенесен в Балтийский регион. На самом деле Украина об этом предупреждала еще много лет назад, когда шли дебаты и дискуссии о запуске СП-2 и тогда говорилось, что это политический проект, инструмент влияния и будущего шантажа России, к тому же подчеркивалось, что такой инструмент РФ будет использовать в своих милитаристских целях, и даже некоторые украинские эксперты говорили о шпионских целях, потому что Россия, прикрываясь обеспечением бесперебойной поставки через СП-1 и СП-2, будет осуществлять любую разведывательную деятельность в зоне Балтики", – отметила Голуб.

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.

27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

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