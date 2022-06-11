Похоже на попытку коллаборантов получить билет, чтобы убежать, - Зеленский о раздаче паспортов РФ в Херсоне и Мелитополе
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на начало раздачи российских паспортов в оккупированных Херсонской и части Запорожской области
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
Зеленский отметил, что на оккупированной территории и России распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.
"Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно", - подытожил президент.
- 11 июня в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, среди них - эксмер Владимир Сальдо. 11 июня в Мелитополе коллаборационисты начали раздавать российские паспорта.
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