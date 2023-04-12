Об этом пишут CNN.

"Посмотрите на военные учения, а также их риторику, кажется, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", - сказал министр иностранных дел Джозеф Ву.

Отвечая на вопрос, имеет ли Тайвань какое-либо представление о сроках потенциальных военных действий Китая, учитывая оценки американской разведки, что Си приказал своим военным быть готовыми к 2027 году, Ву выразил уверенность в подготовке Тайваня.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И неважно, будет ли это 2025 год, или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто необходимо подготовиться", - сказал он.

Журналисты утверждали, что эти учения стали первым случаем, когда китайские военно-морские силы смоделировали удары базирующихся на авианосцах боевых самолетов по Тайваню.