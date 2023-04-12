Похоже, Китай готовится к войне против Тайваня, - глава МИД о военных учениях КНР
На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров
Об этом пишут CNN.
"Посмотрите на военные учения, а также их риторику, кажется, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", - сказал министр иностранных дел Джозеф Ву.
Отвечая на вопрос, имеет ли Тайвань какое-либо представление о сроках потенциальных военных действий Китая, учитывая оценки американской разведки, что Си приказал своим военным быть готовыми к 2027 году, Ву выразил уверенность в подготовке Тайваня.
"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И неважно, будет ли это 2025 год, или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто необходимо подготовиться", - сказал он.
Журналисты утверждали, что эти учения стали первым случаем, когда китайские военно-морские силы смоделировали удары базирующихся на авианосцах боевых самолетов по Тайваню.
- Напомним, уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона, Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова.
- Учеба стала ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- В конце марта администрация Байдена провела второй саммит за демократию, на котором Россия и Китай были представлены как главные угрозы.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное