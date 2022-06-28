Политолог поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Создается впечатление, что российское командование отдало приказ наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилищной застройке по всей территории Украины. Ведь это происходит не только в одном Кременчуге, но и во многих других городах. В Харькове это вообще стало системным", - отметил Кулик.

Эксперт добавил, что российские ракеты попадают в гражданскую инфраструктуру, которая даже не находится вблизи военных объектов.

"На примере Киева и других городов Украины мы видим, что прилетает в те объекты, которые даже близко не находятся вблизи военных объектов. Это не сбитые ПВО ракеты. Речь идет о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре", - отметил Виталий Кулик.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на утро 28 июня число погибших возросло до 18 , 36 человек считаются пропавшими без вести.

Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на российский ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге должно быть увеличение поставок тяжелого вооружения для Украины и усиление санкций против РФ.

28 июня министр внутренних дел Денис Монастырский предположил, что президент России Путин лично отдал приказ военным обстреливать гражданские объекты в Украине.

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