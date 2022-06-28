Похоже, что российское командование приказало бить по гражданской инфраструктуре Украины, - политолог Кулик
Директор Центра исследований проблем общественного общества Виталий Кулик выразил мнение, что российское командование отдало приказ нанести ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины
Политолог поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Создается впечатление, что российское командование отдало приказ наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилищной застройке по всей территории Украины. Ведь это происходит не только в одном Кременчуге, но и во многих других городах. В Харькове это вообще стало системным", - отметил Кулик.
Эксперт добавил, что российские ракеты попадают в гражданскую инфраструктуру, которая даже не находится вблизи военных объектов.
"На примере Киева и других городов Украины мы видим, что прилетает в те объекты, которые даже близко не находятся вблизи военных объектов. Это не сбитые ПВО ракеты. Речь идет о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре", - отметил Виталий Кулик.
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