Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Похоже, что россияне все-таки готовят сценарий, чтобы привлекать беларусскую армию как ударную силу, которая должна наступать в первом эшелоне с севера на Киев. Если расшифровывать более предметно, что значат беларусские мероприятия по эскалации и боевой подготовке, то было несколько карти, выглядящих несколько гротескно и смешно. А именно: российские оккупанты показали беларусским военным трофейные образцы немецких гранатометов Panzerfaust и отработанных пусковых установок к Javelin, а беларусские военные похвастались, что они якобы наработали "инновационные" методы защиты от наших противотанковых ракет в виде не только мангала на башне танка, а и ведра с горящими дровами сзади танка. По замыслу беларусских военных это должно отвлекать головку самонаведения Javelin от попадания в танк. Очевидно, что это технически неграмотно и вообще какая-то архаика", - прокомментировал военный эксперт.



Иван Киричевский отметил, что со всем этим в Беларуси проводят военные мероприятия боевой подготовки и отрабатывают проведение наступательных действий. Также с участием Лукашенко был проведен смотр состояния медицинской службы беларусской армии. Очевидно, что беларусы сделали выводы об одном из слабых мест российской армии – высокие санитарные потери, потому что россияне раненых не довозят до госпиталей и они умирают из-за плохой медицинской помощи. А Лукашенко полагает, что его армия сможет этот момент проскочить.



Еще один момент, на который стоит обратить внимание, что Беларусь ускорила работы по изготовлению своих разведывательно-ударных беспилотников. Кроме того, беларусам еще понадобится несколько месяцев на идеологическую обработку своих военных, после чего и будут у нас сигналы о формировании ударных группировок. не очень радостная складывается картина", - подытожил Киричевский .

27 октября министр обороны теневого правительства Тихановской Валерий Сахащик сообщил, что в Беларуси полным ходом идет мобилизация

Также в Генштабе ВСУ отметили, что Беларусь готовится к эскалации, там говорят о "превентивных мерах" против Украины и НАТО.