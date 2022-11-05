Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Американский политолог Андрей Пионтковский отметил, что Иран готов дать России ракеты дальностью до 800 км, а США не дает Украине ничего с дальностью более 80 км
Об этом говорится в эфире Еспресо.
Политолог дал комментарий об угрозах РФ тактическим ядерным оружием и заявлениях, которые периодически озвучивает Медведев (заместитель председателя Совбеза РФ, – ред.): "На это Запад ответил достаточно достойно. Уже никто в РФ, кроме Медведева, этого сейчас не повторяет. России сказали, что в случае ядерного нападения на Украину, американцы не будут отвечать ядерным оружием, чтобы не повторять подобное преступление. Они накажут Россию еще более жестоко, но конвенционными средствами, уничтожив черноморский флот и российскую группировку. А прежде всего убьют Путина, он это понимает" .
Андрей Пионтковский отметил, что в РФ начали говорить, что им не нужно ядерное оружие и они забросят Украину в каменный век конвенционным оружием.
"На эту угрозу Запад адекватного ответа еще не дал. Я не осуждаю сейчас американцев, это наша общая проблема. Но выходит так, что у России союзник более надежный и мощный. Большой и технологичный Иран поставляет ракеты дальностью до 800 километров, против которых нет защиты". А США, союзник Украины, не дает ничего с дальностью более 80 километров, еще и не способен защитить от вражеского оружия. Мне неудобно говорить эти слова, но я повторяю их в Вашингтоне, что выглядит так, будто Россия нашла для себя более надежного и могущественного союзника, чем США для Украины. С этим нужно что-то немедленно решать. Я надеюсь, что на встрече Большой семерки будут принимать решения в ближайшие два дня. И Украина, мне кажется, должна очень твердо и публично этого требовать", - подчеркнул Пионтковский.
- 4 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Иран остановить поставки вооружения России.
- CNN сообщил, что представители американской разведки считают, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы создания ядерного оружия.
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