Об этом говорится в эфире Еспресо.



Политолог дал комментарий об угрозах РФ тактическим ядерным оружием и заявлениях, которые периодически озвучивает Медведев (заместитель председателя Совбеза РФ, – ред.): "На это Запад ответил достаточно достойно. Уже никто в РФ, кроме Медведева, этого сейчас не повторяет. России сказали, что в случае ядерного нападения на Украину, американцы не будут отвечать ядерным оружием, чтобы не повторять подобное преступление. Они накажут Россию еще более жестоко, но конвенционными средствами, уничтожив черноморский флот и российскую группировку. А прежде всего убьют Путина, он это понимает" .



Андрей Пионтковский отметил, что в РФ начали говорить, что им не нужно ядерное оружие и они забросят Украину в каменный век конвенционным оружием.



"На эту угрозу Запад адекватного ответа еще не дал. Я не осуждаю сейчас американцев, это наша общая проблема. Но выходит так, что у России союзник более надежный и мощный. Большой и технологичный Иран поставляет ракеты дальностью до 800 километров, против которых нет защиты". А США, союзник Украины, не дает ничего с дальностью более 80 километров, еще и не способен защитить от вражеского оружия. Мне неудобно говорить эти слова, но я повторяю их в Вашингтоне, что выглядит так, будто Россия нашла для себя более надежного и могущественного союзника, чем США для Украины. С этим нужно что-то немедленно решать. Я надеюсь, что на встрече Большой семерки будут принимать решения в ближайшие два дня. И Украина, мне кажется, должна очень твердо и публично этого требовать", - подчеркнул Пионтковский.

4 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Иран остановить поставки вооружения России.

CNN сообщил, что представители американской разведки считают, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы создания ядерного оружия.

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