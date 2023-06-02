"Похож на российские щи": украинские пограничники ответили белорусским на "приглашение на борщ"
Украинские пограничники ответили белорусским на "приглашение на борщ", отметив, что между блюдами двух стран нет ничего общего, как и между народами
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.
По словам пограничников, белорусский борщ "скорее похож на российские щи", даже если добавить туда больше картошки.
"Он совсем не тот же самый, как это было до того момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев", – сказал голос на аудиозаписи.
Также пограничники отметили, что украинцы – свободный народ, чего не скажешь об их соседях.
- 31 мая белорусские пограничники включили сотрудникам ДПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ".
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