Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября

Об этом сообщают в Букингемском дворце.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве. Сейчас гроб королевы хранится в бальном зале замка Балморал.

Завтра, 11 сентября, гроб с телом Елизаветы II отправят в Эдинбург. Во вторник, 13 сентября, она будет доставлена из Шотландии в Букингемский дворец в Лондоне.

14 сентября гроб перенесут из Букингемского дворца в Вестминстерский, где с королевой можно будет попрощаться.

Гроб будет находиться в Вестминистерском дворце вплоть до утра государственных похорон - 19 сентября.

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