Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября
В понедельник, 19 сентября, пройдут похороны королевы Великобритании Елизаветы II
Об этом сообщают в Букингемском дворце.
Похороны королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве. Сейчас гроб королевы хранится в бальном зале замка Балморал.
Завтра, 11 сентября, гроб с телом Елизаветы II отправят в Эдинбург. Во вторник, 13 сентября, она будет доставлена из Шотландии в Букингемский дворец в Лондоне.
14 сентября гроб перенесут из Букингемского дворца в Вестминстерский, где с королевой можно будет попрощаться.
Гроб будет находиться в Вестминистерском дворце вплоть до утра государственных похорон - 19 сентября.
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