Похороны королевы: Британия и мир прощаются с Елизаветой II
В Великобритании сегодня, 19 сентября, проходят похороны королевы Елизаветы II
Церемонию прощания с королевой Елизаветой II транслирует вживую Еспресо.
Тело королевы, правившей Британией рекордные 70 лет, отдадут земли на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь похоронены ее родители (король Георг VI и его жена Елизавета) и сестра (принцесса Маргарет), здесь перезахоронят и мужа королевы - принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
- Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 9 сентября, после чего новым королем стал Чарльз ІІІ, ее старший сын.
- Среди 500 высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II присутствуют первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмигаль. В воскресенье они почтили королеву в Вестминстер-холле.
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