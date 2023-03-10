Об этом и не только мировые СМИ писали 10 марта:

The New York Times:

В The New York Times написали о толпах украинцев, которые сегодня оплакивали легендарного "Да Винчи", молодого украинского солдата, погибшего под Бахмутом.

Дмитрий Коцюбайло был подростком, когда девять лет назад вышел на баррикады на Майдане Незалежности в Киеве, присоединившись к тысячам украинцев, требовавших достойного отношения к ним и освобождению от российского ига. В пятницу его вернули на ту же площадь в открытом гробу, когда тысячи украинцев собрались почтить парня, который стал известным солдатом и символом украинского сопротивления.

Коцюбайло больше знали под позывным "Да Винчи", который он получил, потому что когда-то мечтал быть художником. Но он так и не получил шанса: вскоре после участия на Майдане он присоединился к украинской армии, чтобы бороться с российскими повстанцами на востоке Украины. За эти годы "Да Винчи" стал одним из известнейших бойцов Украины и командиром батальона. Погиб под Бахмутом 7 марта, был смертельно ранен во время российского штурма. Ему было 27 лет.

Кроме этого американские журналисты The New York Times написали статью о том, почему у России такой сильный контроль над ядерной энергией Европы. Новые источники энергии для замены нефти и природного газа оказалось легче найти, чем избавиться от зависимости от "Росатома", государственного ядерного супермаркета. Защемленные цилиндры построенных Россией атомных электростанций, усеянные ландшафтом Европы, представляют собой видимое напоминание о решающей роли, которую Россия все еще играет в энергоснабжении континента. После войны в Украине Европа с потрясающей скоростью пыталась отказаться от российской нефти и газа. Но преодолеть давнюю зависимость от огромной атомной промышленности России намного более сложная задача.

Россия из-за своей гигантской государственной атомной энергетической компании "Росатом" доминирует в мировой цепочке ядерных поставок. В 2021 году он являлся третьим по величине поставщиком урана в Европе, на него приходилось 20 процентов от общего объема. В пяти странах Европейского Союза каждый реактор — всего 18 — построен Россией.

Также The New York Times показали спутниковые снимки, демонстрирующие большие разрушения после тяжелых боев в Бахмуте. На новых спутниковых снимках города на востоке Украины, где месяцами идет жестокая битва, видно, что мосты из-за стратегически важной реки разрушены.

Одни из самых четких спутниковых снимков восточноукраинского города Бахмут через несколько недель показывают значительные повреждения жилых домов, мостов и промышленных предприятий после недель тяжелых бомбардировок и уличных боев. На одном снимке, сделанном в понедельник компанией Maxar Technologies, видно, что мосты через Бахмутовку разрушены. Река разделяет город и может быть использована Украиной в качестве оборонительной линии для сдерживания наступления России.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о травматическом стрессе, что это невидимая рана украинских воинов, ведь каждую ночь воспоминания солдат преследуют их.

После более чем года войны украинские солдаты испытывают интенсивные симптомы психологического стресса, включая кошмары, плохой сон, чувство вины, тревогу и панические атаки, согласно интервью с военными по всей Украине и лечащими их психологами. Некоторые солдаты свернули оружие на себя, умерев самоубийством. Другие тихо страдают в больницах и военных базах, во время визитов домой и на передовой, где они сталкиваются с постоянной угрозой российских атак, даже если их симптомы спровоцированы или усиливаются из-за сотрясения мозга от артиллерийских обстрелов.

Проблема изнуряющая, широко распространенная и ее невыносимо тяжело лечить в стране, которая — даже вдали от полей сражений — находится под постоянной угрозой нападения. Распространенная усталость и психическая травма среди часто незаметных солдат являются еще одним тяжелым вызовом, с которым украинская армия должна столкнуться, пытаясь защитить страну от продолжающегося российского нападения.

Politico:

В Politico обратили внимание, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже второй раз отказали от выступления на церемонии "Оскар". Владимир Зеленский делал многочисленные публичные выступления с начала войны России против Украины, выступая в парламентах и культурных мероприятиях по всему миру. Но есть одно место, которое продолжает противиться украинскому президенту: церемония вручения премии "Оскар". Как сообщает американское поп-культурное издание Variety со ссылкой на свои источники, организаторы церемонии отказались разрешить Зеленскому явиться на 95-й церемонии награждения, запланированной на ночь с воскресенья на понедельник.

Кроме этого, там написали слова премьер-министра Венгрии, который продвигает российский нарратив о войне в Украине, а именно, что третья мировая война близка. Вероятность перерастания войны в Украине в глобальный конфликт растет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выступая в эфире государственного канала, лидер Венгрии подверг критике западные столицы и обвинил союзников Украины в разжигании конфликта из-за экономических интересов.

"Мир еще никогда не был так близок", — сказал Орбан, "когда локальная война может превратиться в мировую".

Премьер-министр Венгрии также заявил, не дав доказательств, что партнеры Киева могут отправить войска на помощь Украине, которая борется с полномасштабным вторжением президента России Владимира Путина.

"Мы очень близки, на мой взгляд, к тому, чтобы это было вынесено на стол как серьезное предложение для союзников - солдат стран-союзников Украины - также пересечь границу", - сказал он.

Также в Politico написали статью о том, что Зеленскому ничего не остается, как попросить своих бойцов удержать Бахмут, но пока. Американские генералы говорят, что украинский президент прав, не выходя из мясорубки боя в Бахмуте. Известно, что французский император Наполеон Бонапарт не хотел отступать. "Каким бы умелым образом ни было осуществлено отступление, оно всегда снижает моральный дух армии", - отметил он. "В бою враг теряет практически столько же, сколько и вы; во время отступления вы проиграете, а он нет". Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, такого же мнения — во время войны он не хотел покидать соледобывающий городок Соледар в начале этого года после почти шестимесячной борьбы, а теперь отклонил предложения отойти от еще более продолжительной и упорной борьбы в соседнем Бахмуте.

В украинских рядах царит закулисная обеспокоенность по поводу продолжения этой почти 9-месячной битвы под Бахмутом. Ранее на этой неделе министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил журналистам, что "если украинцы решат изменить позицию, я бы не рассматривал это как оперативную или стратегическую неудачу".

The Guardian:

Британские журналисты написали о том, по словам полиции Девона, смерть украинского беженца-подростка не вызывает подозрений. 14-летнюю Альбину Евко обнаружили без сознания на пляже Долиш в субботу после того, как сообщили об исчезновении, и ее доставили вертолетом в больницу Королевского Девона и Эксетера, где она позже скончалась.

После патологоанатомического исследования полиция Девона и Корнуолла заявила в пятницу, что может подтвердить отсутствие причастности третьих лиц и смерть Альбины не вызывает подозрений.

Альбина приехала с матерью Инной Евко в Великобританию после прорыва российского вторжения.

Также The Guardian написали о британском премьер-министре Сунаке, прибывшем в Париж на саммит с Макроном и отметившем явный отход от позиции Бориса Джонсона . Война в Украине завершится за столом переговоров, заявил Риши Сунак, пообещав поддержать Владимира Зеленского, чтобы он находился в "лучшем месте для этих переговоров".

Хотя премьер-министр отметил, что сейчас не время для мирных переговоров, он снова обязался оказать Украине дополнительную поддержку, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя.

CNN:

В CNN написали о том, что Россия отправляет в Иран часть захваченного в Украине оружия США. Россия могла достать на поле боя некоторое оружие и оборудование, предоставленное Украине США и НАТО, и отправить их в Иран. По мнению США, Тегеран попытается перепроектировать системы. Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомых с этим вопросом. По их словам, за последний год зафиксировано несколько случаев, когда российские силы захватили переносное оружие, включая противотанковые комплексы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя, рассказали источники телеканала.

Источники отмечают, что во многих из этих случаев Россия отправляла оборудование в Иран для разборки и анализа, чтобы предположительно иранские военные попытались создать свою собственную версию оружия. Также отмечается, что Россия считает – поставки западного трофейного оружия Ирана будут стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Также в CNN написали статью о том, что Россия проверяет обороноспособность Украинского неба редко используемыми ракетами. Ракетная атака России ночью в четверг засыпала Украину рядом ракет, что стало одним из самых больших воздушных нападений Москвы за несколько месяцев. Почти полмиллиона человек остались без света в Харькове, втором по величине городе Украины после последнего шквала ракет. Поэтому есть беспокойство относительно того, насколько эффективно Украина может противостоять такой бомбардировке.

"Они посылают очень сильный сигнал всем в Украине и, возможно, некоторым нашим беженцам за пределами Украины, что жизнь очень далека от возвращения к нормальной, несмотря на то, что на протяжении последних недель было спокойнее", - сказал Александр Роднянский, экономический советник Зеленского .

Но подобные воздушные удары не повлекут за собой победы России в войне, говорят западные эксперты.

Ограниченные запасы России означают, что маловероятно, что она совершит серьезный прорыв в войне в небе, пока ее военно-воздушные силы не смогут получить преимущество над Украиной.

Кроме того, в CNN написали о том, что по словам официальных лиц, президент Джо Байден надеется ослабить серьезный источник напряжения с Европой во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Белом доме в пятницу.

Спор технический, но очень противоречивый. Это происходит в момент – через год после вторжения России в Украину – когда единство между США и их европейскими союзниками уже подвергается испытанию.

Ссора сосредоточена на положении знакового закона Байдена о понижении инфляции, которое предусматривало налоговые льготы для электромобилей. Согласно закону, для того, чтобы получить кредит, транспортные средства должны получать определенный процент материала для своих аккумуляторов из Северной Америки или стран, имеющих соглашение о свободной торговле с США, чего у ЕС нет. Закон возмутил некоторых главных союзников Соединенных Штатов, таких как ЕС, которые говорят, что их страны наказаны. Но время неподходящее, поскольку Байден работает над сохранением трансатлантического единства, поскольку война в Украине идет уже второй год.

BBC:

Британские журналисты BBC написали о том, что состоялись похороны британского гуманитарного работника Криса Парри , погибшего на востоке Украины в январе. 28-летний Крис, родившийся в Труро, штат Корнуолл, и живший в Челтнеме, умер вместе с коллегой-волонтером Эндрю Бегшоу, 47 лет.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты пообщались с Нико Ланге, немецким экспертом по безопасности, который связан с ХДС. Он заявил, что Украина может победить и не нужно бояться об этом говорить . "Мы должны поддержать Украину, чтобы она смогла этого достичь, и война будет короче", – подчеркнул он.

Также в Gazeta Wyborcza написали о сети Ашан, открывающей новые магазины в России. Французская сеть магазинов хочет открыть новые помещения в России . Там будет продаваться почти исключительно продукция собственных брендов. Ашан не только не ушел из России после вторжения в Украину. В стране агрессора ему становится еще комфортнее.