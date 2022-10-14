Похоронили миф о непобедимости армии РФ. Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц Украины мощным видео

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Зима 22-го уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии", - написал он.

Залужный отметил, что сейчас Украина возвращает свое.

"А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Поздравляю с праздником и благодарю службу! Вместе к Победе! Слава Украине", - говорится. в сообщении.

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