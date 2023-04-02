Об этом Наталья Диденко сообщила в телеграме.

Неделя в Украине начнется с похолодания и мокрого снега: 3 апреля в большинстве областей обещают циклон. Периодически дождь, на западе Украины, Виннитчине и на Севере возможен мокрый снег.

Ниже всего столбик термометра упадет в западных областях6 днем 0...+3 градуса (ночью до 3 градусов мороза), а в Закарпатье и Черновицкой области +3...+7 градусов.

В остальных регионах в понедельник предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов.

В столице же будет облачно и дождливо, днем - +6... +7 градусов, к вечеру похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег.

"Неделя в целом будет в Украине пестрая - будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12...+18 градусов! Вербное воскресенье в большинстве областей Украина будет холодным, с порывистым ветром. Как обычно", - отметила синоптик.