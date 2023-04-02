Похлада и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
В понедельник, 3 апреля, в большинстве областей прогнозируется циклон: неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом
Об этом Наталья Диденко сообщила в телеграме.
Неделя в Украине начнется с похолодания и мокрого снега: 3 апреля в большинстве областей обещают циклон. Периодически дождь, на западе Украины, Виннитчине и на Севере возможен мокрый снег.
Ниже всего столбик термометра упадет в западных областях6 днем 0...+3 градуса (ночью до 3 градусов мороза), а в Закарпатье и Черновицкой области +3...+7 градусов.
В остальных регионах в понедельник предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов.
В столице же будет облачно и дождливо, днем - +6... +7 градусов, к вечеру похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег.
"Неделя в целом будет в Украине пестрая - будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12...+18 градусов! Вербное воскресенье в большинстве областей Украина будет холодным, с порывистым ветром. Как обычно", - отметила синоптик.
- Напомним, Укрэнерго отменило ограничения на энергопотребление в Киевской, Харьковской и Житомирской областях, которые были введены после массированной ракетной атаки РФ 9 марта
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