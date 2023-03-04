Похитили вещи и наличные деньги более чем на 1 млн: в Испании задержали группу, грабившую украинских беженцев

Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление испанской полиции.

В заявлении отметили, что 10 подозреваемых "специализируются на этом типе жертв". Причиной является то, что беженцы обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи.

Полиция пишет, что злоумышленники ворвались в семь домов беженцев из Украины в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании. Правоохранители вернули похищенные вещи и имущество на сумму 1,25 млн евро. Среди них была коллекция марок на сумму около полумиллиона евро, а также ювелирные изделия и компьютеры.

По всей видимости, злоумышленники устанавливали трекеры на транспортных средствах жертв. Их использовали для того, чтобы изучить распорядок дня пострадавших и определить, когда их нет дома.

В рамках расследования правоохранители арестовали троих россиян и семерых украинцев. Полиция не исключает выявления новых жертв и арестов.

Издание отмечает, что Испания приняла у себя 160 тыс. украинских беженцев.