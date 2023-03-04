Похитили вещи и наличные деньги более чем на 1 млн: в Испании задержали группу, грабившую украинских беженцев
В Испании задержали 10 человек, укравших из домов украинских беженцев имущество и наличные деньги на сумму 1,25 млн евро
Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление испанской полиции.
В заявлении отметили, что 10 подозреваемых "специализируются на этом типе жертв". Причиной является то, что беженцы обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи.
Полиция пишет, что злоумышленники ворвались в семь домов беженцев из Украины в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании. Правоохранители вернули похищенные вещи и имущество на сумму 1,25 млн евро. Среди них была коллекция марок на сумму около полумиллиона евро, а также ювелирные изделия и компьютеры.
По всей видимости, злоумышленники устанавливали трекеры на транспортных средствах жертв. Их использовали для того, чтобы изучить распорядок дня пострадавших и определить, когда их нет дома.
В рамках расследования правоохранители арестовали троих россиян и семерых украинцев. Полиция не исключает выявления новых жертв и арестов.
Издание отмечает, что Испания приняла у себя 160 тыс. украинских беженцев.
- 25 февраля легенда испанского футбола Серхио Рамос опубликовал фото в худи с украинской символикой и начал сбор в поддержку беженцев из Украины.
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