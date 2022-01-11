Похитили со счетов граждан ЕС более 18 млн грн: полиция разоблачила международную хакерскую схему

Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора .



Следователи установили, что украинец вместе со знакомым на специализированных хакерских форумах получали реквизиты банковских счетов граждан ЕС, а затем платили разные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.







Кроме того, злоумышленники создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали купленный товар и сбывали его в странах Восточной Европы. Деньги мошенникам поступали на электронные кошельки. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.







В ходе обысков, проведенных совместно с немецкой полицией, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb