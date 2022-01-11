Похитили со счетов граждан ЕС более 18 млн грн: полиция разоблачила международную хакерскую схему
В Украине разоблачили соучастника хакерской группировки, укравшей со счетов граждан Евросоюза более 18 млн грн
Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора .
Следователи установили, что украинец вместе со знакомым на специализированных хакерских форумах получали реквизиты банковских счетов граждан ЕС, а затем платили разные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.
Кроме того, злоумышленники создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали купленный товар и сбывали его в странах Восточной Европы. Деньги мошенникам поступали на электронные кошельки. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.
В ходе обысков, проведенных совместно с немецкой полицией, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещи.
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