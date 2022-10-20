Об этом она сообщила в Instagram, пишет Deadline.

Популярную американскую певицу ограбили. Как рассказала сама звезда, она припарковала машину в Лос-Анджелесе и отошла на минуту.

"И однажды, когда я оставила свой рюкзак в машине, кто разбил все окна и забрал его", - пожаловалась певица.

Из-за воровства звезда потеряла книгу на 200 страниц, над которой работала для Simon&Schuster. Также Лана Дель Рэй потеряла семейные кадры на видеокамере.

"Мне пришлось удаленно стереть данные с компьютера, на котором была моя 200-страничная книга для Simon&Schuster, резервную копию которой я не сохранила в облачном хранилище, – поделилась она. – Несмотря на это, люди все еще могут удаленно получать доступ к моему телефону и выкладывать наши песни и личные фотографии".

Несмотря на досадный инцидент, Лана Дель Рэй готовит к выходу девятый альбом.

"Я просто хочу отметить, что, несмотря на все это, я уверена в будущем, - сказала Лана. Я действительно хочу создавать как можно лучшее искусство".

В будущий альбом вошла песня "Snow on the Beach", записанная вместе с Тейлор Свифт. Лана Дель Рэй попросила своих фанатов не слушать песни, если встретят их в сети, ведь официального релиза еще не было.