Похитили и пытали протестующих Луценко и Вербицкого во время Революции достоинства: будут судить 8 "титушек"

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Следствием установлено, что обвиняемые в ночь с 20 на 21 января 2014 в составе преступной организации похитили участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - отметили в ведомстве.

"Титушок" обвиняют в создании преступной организации, участии в ней, похищении и содержании протестующих, что привело к тяжким последствиям, их пыткам, а также незаконному препятствованию проведению акций протеста (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 146). 2 статьи 127, статьи 340 УК Украины. Четверым из них также инкриминируют умышленное убийство похищенного человека (п.п 3, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследование проводилось при отсутствии подозреваемых, поскольку те скрываются от следствия.

6 августа 2021 сообщали, что обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут выйти на свободу 7 августа 2021 года.

18 января 2022 года правозащитница и адвокат семьи Небесной Сотни Евгения Закревская заявила, что дело Сергея Охотника, подозреваемого в организации похищения и убийства львовянина Юрия Вербицкого, умышленно затягивают , ожидая, пока завершится мера пресечения.

21 января 2022 года ДБР сообщило , что во время Революции Достоинства первым убили не Сергея Нигояна, как считали ранее, а Юрия Вербицкого.

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