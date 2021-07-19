Похитили бриллиант стоимостью $ 300 тыс .: В Киевской области обвиняют банду

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Работники следственного управления полиции Киевщины по процессуальному руководством Киевской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.



В сообщении сказано, что злоумышленники по предварительному сговору организовали преступную группировку и, в частности, в начале января в Обуховском районе похитили редкий камень - голубой бриллиант стоимостью более $ 300 тыс.



В апреле были задержаны четыре участника группировки, еще один человек объявлен в розыск.



Во время обысков в местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в частности номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили Skoda и Mazda, которыми передвигались злоумышленники.



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 ( "разбой"), ч. 3 ст. 146 ( "незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 1 ст. 263 ( "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ст. 257 ( "бандитизм") Уголовного кодекса. За содеянное им грозит тюремное заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

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