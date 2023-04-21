Похитил со счета соседа 1,3 млн грн помощи за гибель сына-воина: 16-летний парень сядет за решетку
На Днепропетровщине к семи годам лишения свободы приговорили 16-летнего подростка, похитившего со счета соседа почти 1,3 млн грн
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Как выяснили в ходе расследования, с июня по июль 2022 года 16-летний житель Днепропетровщины, получив доступ к банковскому счету соседа, неоднократно переводил оттуда деньги на свой счет без разрешения и известного владельца.
Таким образом, подросток завладел почти 1,3 млн грн, которые мужчина получил в качестве помощи от государства за гибель сына-военнослужащего.
Похищенные средства несовершеннолетний потратил по своему усмотрению, в том числе почти 900 тыс. грн – на ставки в азартных играх.
В результате подростка приговорили к 7 годам лишения свободы по факту кражи (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в силу.
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