Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Как выяснили в ходе расследования, с июня по июль 2022 года 16-летний житель Днепропетровщины, получив доступ к банковскому счету соседа, неоднократно переводил оттуда деньги на свой счет без разрешения и известного владельца.

Таким образом, подросток завладел почти 1,3 млн грн, которые мужчина получил в качестве помощи от государства за гибель сына-военнослужащего.

Похищенные средства несовершеннолетний потратил по своему усмотрению, в том числе почти 900 тыс. грн – на ставки в азартных играх.

В результате подростка приговорили к 7 годам лишения свободы по факту кражи (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в силу.