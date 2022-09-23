Похищенный мэр Голой Пристани Александр Бабич - жив, оккупанты удерживают его в Симферополе, - журналист Андрей Соков
Голопристанский городской глава Александр Бабич, которого 28 марта похитили российские военные – живой. В настоящее время он находится в помещении следственного изолятора в Симферополе
Об этом журналист Андрей Соков сообщил у себя в facebook .
"Со мной связался сокамерник мэра. По его словам, вместе их продержали 20 дней. После этого мужчину отпустили и доставили на железнодорожный вокзал. А Бабича продолжают удерживать в камере вместе с испанским волонтером из Херсона Марио Гарсиа Калатаюд", - сообщил он.
Кроме того, стало известно, что собеседник журналиста описал условия содержания в камере "нормальными".
"Собеседник также рассказал, что условия содержания в камере, насколько это возможно, нормальные. Немного били по ногам, прессовали только в начале. Кормят, меняют постельное белье, один раз в неделю дают помыться. Пытки не применяют, проводят адекватные допросы, часто с помощью полиграфа", - говорится в сообщении.
Александр Бабич находится в плену почти полгода. Глава Голой Пристани просит огласки и помощи с освобождением.
- Напомним, что 28 марта на территории Голой Пристани Херсонской области российские военные задержали Голопристанского городского руководителя Александра Бабича и вывезли в неизвестном направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.89
Покупка 40.89Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное