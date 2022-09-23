Об этом журналист Андрей Соков сообщил у себя в facebook .

"Со мной связался сокамерник мэра. По его словам, вместе их продержали 20 дней. После этого мужчину отпустили и доставили на железнодорожный вокзал. А Бабича продолжают удерживать в камере вместе с испанским волонтером из Херсона Марио Гарсиа Калатаюд", - сообщил он.

Кроме того, стало известно, что собеседник журналиста описал условия содержания в камере "нормальными".

"Собеседник также рассказал, что условия содержания в камере, насколько это возможно, нормальные. Немного били по ногам, прессовали только в начале. Кормят, меняют постельное белье, один раз в неделю дают помыться. Пытки не применяют, проводят адекватные допросы, часто с помощью полиграфа", - говорится в сообщении.

Александр Бабич находится в плену почти полгода. Глава Голой Пристани просит огласки и помощи с освобождением.

Напомним, что 28 марта на территории Голой Пристани Херсонской области российские военные задержали Голопристанского городского руководителя Александра Бабича и вывезли в неизвестном направлении.

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