Похищенного РФ 8-летнего мальчика вернули на подконтрольную Украине территорию, - омбудсмен Лубинец
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на подконтрольную Украине территорию вернули 8-летнего мальчика Сашу
Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в telegram-канале уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
По его словам, в конце февраля в Офис уполномоченного поступило обращение о возвращении ребенка, находящегося на временно оккупированной Россией территории.
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"За несколько дней при содействии и работе работников Офиса Омбудсмана Сашка встретила бабушка. Сейчас мальчик – в Украине", - сообщил Лубинец.
Кроме того, отмечается, что по данным Национального информационного бюро в настоящее время удалось вернуть в Украину 307 украинских детей.
- Ранее сообщалось, что россияне создали первые детские милитарные объединения на временно захваченных территориях.
- 27 февраля стало известно, что Еврокомиссия и Польша положили начало инициативе по поиску похищенных Россией украинских детей.
- 27 февраля стало известно, что международное сообщество должно расследовать все без исключения факты похищения РФ детей из Украины, в частности посредством комиссии ООН.
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