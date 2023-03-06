Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в telegram-канале уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По его словам, в конце февраля в Офис уполномоченного поступило обращение о возвращении ребенка, находящегося на временно оккупированной Россией территории.

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"За несколько дней при содействии и работе работников Офиса Омбудсмана Сашка встретила бабушка. Сейчас мальчик – в Украине", - сообщил Лубинец.

Кроме того, отмечается, что по данным Национального информационного бюро в настоящее время удалось вернуть в Украину 307 украинских детей.