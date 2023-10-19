"Похищенное наследие": НАПК зафиксировало 245 культурных объектов, которые россияне украли в Украине за время войны

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Там подчеркнули, что похищение культурных ценностей является военным преступлением, а единая база данных поможет предотвратить незаконную торговлю предметами искусства и старины, похищенными в Украине россиянами, поскольку документирование, публикация и распространение информации о таких предметах и их незаконном происхождении может ограничить возможности для их незаконного обращения. и помочь вернуть ценности под контроль Украины.

"Единственная база культурных ценностей, похищенных во время войны из украинских частных и государственных коллекций позволит каждому приобщиться к этой победе. Наша с вами общая задача – найти каждый украденный РФ маленький кусок культурного наследия мира и вернуть его", – рассказал глава НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что РФ грабит и уничтожает украинское культурное наследие систематически еще с 2014 года, в частности, речь идет о памятниках археологии и музейных ценностях.

"Похищенные культурные ценности перемещаются по территории РФ, становятся частью выставок, частных коллекций россиян, предметами исследований различных институций. Как факт совершения противоправных действий (раскопки, инженерные работы), так и сами ценности, которые воруют россияне, используются в пропагандистских целях РФ, в частности для подкормка "русского мира", демонстрируя так называемую "богатую русскую культуру", - говорится в сообщении.

Информацию о похищенных россиянами в Украине культурных ценностях можно просмотреть по ссылке.