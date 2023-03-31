Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Бывший глава СБУ Александр Якименко возглавлял Службу во времена экс-президента Виктора Януковича, с 2014 года чиновник скрывался в РФ.

Уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Якименко был назначен главой оккупационной "государственной службы безопасности в Херсонской области".

"На этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в южном регионе. Для этого организует массовые преследования, похищения и пытки местных жителей. Ежедневно людей подвергают жестоким пыткам - пытают электрическим током, не дают воду и пищу, а также имитируют расстрел потерпевших, таким образом пытаются выбивать признания в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить "амнистию", - сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, экс-глава СБУ лично привлек в орган оккупантов еще восемь предателей, принимающих непосредственное участие в пытках мирных жителей.

Сегодня Александра Якименко будут судить по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Также по этим статьям Уголовного кодекса Украины квалифицированы преступные действия восьми подельников фигуранта. Сейчас обвиняемые объявлены в розыск. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности", - резюмировали в Службе.