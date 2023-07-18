Об этом сообщили на сайте Радио Свобода.

Отмечается, что фильм-расследование подготовили журналисты проектов Радио Свобода "Ты как?" и "Схемы". В центре сюжета - 31 украинский ребенок, который в начале полномасштабного вторжения был депортирован в Россию. Речь идет именно о несовершеннолетних детях с оккупированных территорий Донецкой области, в частности, из Мариуполя.

Премьера фильма намечена на 18 июля 20:00. Посмотреть расследование можно на Youtube канале украинской службы Радио Свобода. Также фильм покажет "Суспільне" в национальном марафоне "Единые новости".

Название фильма "Список 31" связано с количеством украинских детей, которых в составе одной группы вывезли из оккупированных городов Донецкой области в различные учреждения, контролируемые оккупационными администрациями группировки так называемой ДНР, а впоследствии, в один день, 26 мая 2022-го года , отправили в Россию

В фильме журналисты покажут путь, по которому вывозили детей под Москву. Кроме того, специалистам удалось идентифицировать российских чиновников и ставленников РФ в Украине, причастных к депортации.

Такие данные Радио Свобода собрало с помощью свидетельств Евгения Межевого, чьи дети были среди депортированных, а также благодаря эксклюзивным документам из верифицированной утечки из почты предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, которых разлучили с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины. Это, в частности, министры культуры и просвещения России.

18 июля глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине.