Похищение Протасевича: Латвия открыла дело о захвате самолета, потому что на борту были двое ее граждан

Об этом сообщает Delfi .

В мае полиция начала проверку, впоследствии было принято решение об открытии дела.

Проверка была начата, поскольку на борту находились двое граждан Латвии.

Полиция не комментирует, приобщат ли к делу международных партнеров.

Дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

Напомним, 23 мая в Минске задержали основателя оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.