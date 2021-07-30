Похищение Протасевича: Латвия открыла дело о захвате самолета, потому что на борту были двое ее граждан
Полиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair в Беларуси, на котором был оппозиционер Роман Протасевич
Об этом сообщает Delfi .
В мае полиция начала проверку, впоследствии было принято решение об открытии дела.
Проверка была начата, поскольку на борту находились двое граждан Латвии.
Полиция не комментирует, приобщат ли к делу международных партнеров.
Дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.
- Напомним, 23 мая в Минске задержали основателя оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
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