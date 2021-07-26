Похищение Протасевича: диспетчер, который вел переговоры с рейсом, покинул Беларусь - Наша Нива
Белорусские журналисты утверждают - диспетчер, который рассказал пилотам Ryanair о бомбе на борту, после чего те посадили самолет с Романом Протасевичем в Минске, не появлялся на работе после окончания отпуска, удалил соцсети и не отвечает на звонки
Об этом рассказывает "Наша Нива" в Telegram.
Как стало известно "Нашей Ниве" от нескольких диспетчеров "Белаеронавигация", диспетчер Олег Галегова, который проводил переговоры с бортом Ryanair, сказав пилотам, что на борту бомба, выехал из Беларуси со своей семьей.
Диспетчер Олег Галегова проживал в Минске с семьей. Журналисты несколько дней не могли позвонить ему домой. Он работал в "Белаеронавигация" по меньшей мере с 2010 года. В начале июля он должен был вернуться из отпуска, но коллеги его на работе не видели.
"Лично я давно не видел Олега", - сказал "НН" его коллега.
"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои социальные сети. Власть нам официально ничего не сказала. Но мне на самом деле к нему безразлично, я думаю, что он просто перестраховался и покинул страну. Он замечательный специалист, он без проблем найдет работу в любой стране. Голос на опубликованной записи инцидента с Rynair - его", - добавил собеседник с "Белаеронавигация"
Заместитель генерального директора "Белаеронавигация" Иван Герловский сначала сказал, что Галегова был в отпуске с июня и он ничего не знал о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему организация имеет такие длительные каникулы, Герловский уточнил:
"Да, честно говоря, мы позвонили и спросили, где он, как он там".
Олег Галегова - этнический грузин. Он переехал в Беларусь в сознательном возрасте, встретил белоруску Анну, которая была в его районе в командировке.
"Думаю, он уехал к родственникам в Грузию", - сказал "НН" другой коллега диспетчера.
Журналисты пытались связаться с Олегом и его женой, но мобильный мужчины не отвечает, социальные сети подчищены. Есть только Instagram, где псевдоним полностью изменен, почти все фоловеры удалены, а в закрытом профиле нет заставки. Подобная ситуация с женой: только недавно получив новые сертификаты гештальт-терапевта (профессия, которая обычно предусматривает активное присутствие в социальных сетях), она закрыла все свои профили. "Наша Нива" направила сообщение Анне Галеговой, но ответа пока нет.
- Напомним, 23 мая в Минске задержали основателя оппозиционного телеграмм-канала exta Романа Протасевича , который находился на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили за сообщения о взрывном устройстве на борту.
- Лидер белорусской опозициии Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича операцией белорусских спецслужб .
- Министерство иностранных дел Украины выступили с требованием освободить задержанного в Минске Романа Протасевича.
- В авиакомпании Ryanair заявили, что посадили самолет в Минске из-за сообщения о заминировании от диспетчеров из Беларуси.
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