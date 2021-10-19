Похищение людей, военные, экологические и другие преступления: в Украине создали Виртуальный музей российской агрессии
В Украине запустили Виртуальный музей российской агрессии, который знакомит с преступлениями, совершенными Россией во время военной агрессии против Украины
Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
"В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма. Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014 года. Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения как можно более полной, реальной картины ", - написал Ткаченко.
По словам министра, экспозиция о преступлениях в Крыму является лишь началом работы: в дальнейших планах - кейсы по оккупации востока Украины.
"Такие проекты - часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация с ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - добавил Ткаченко.
Виртуальный музей российской агрессии доступен по ссылке .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.37Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное