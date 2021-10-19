Похищение людей, военные, экологические и другие преступления: в Украине создали Виртуальный музей российской агрессии

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко



"В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма. Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014 года. Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения как можно более полной, реальной картины ", - написал Ткаченко.



По словам министра, экспозиция о преступлениях в Крыму является лишь началом работы: в дальнейших планах - кейсы по оккупации востока Украины.



"Такие проекты - часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация с ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - добавил Ткаченко.



Виртуальный музей российской агрессии доступен по ссылке .



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