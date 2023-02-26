Об этом он сказал в вечернем обращении.

"И еще одно. Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей.

Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей", – сказал глава государства.