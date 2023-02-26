Похищение детей, спорт, наемники. Зеленский подписал три указа для реализации санкций СНБО
В воскресенье, 26 февраля, Владимир Зеленский подписал три указа по реализации санкций СНБО. Они касаются россиян, причастных к похищению украинских детей, представителей спорта и держащих структуры с наемниками в РФ
Об этом он сказал в вечернем обращении.
"И еще одно. Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей.
Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей", – сказал глава государства.
- Совет Европы ввел санкции в отношении 11 человек и 7 организаций, связанных с российским ЧВК Вагнера, за нарушение прав человека в странах, где действует компания.
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