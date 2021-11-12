Похищали сейфы с миллионами гривен: в Николаевской области полицейские задержали группу серийных воров

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



“В масках и перчатках, со специальными принадлежностями пятеро ранее судимых злоумышленников из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где похищали большие суммы денежных средств из сейфов, иногда вместе с самими сейфами», – говорится в сообщении.



Полиция задержала злоумышленников, когда они ехали по автодороге Одесщины после похищения из двух офисов более полумиллиона гривен.







Во время обыска стражи порядка обнаружили специальное орудие для взлома и деньги, которые злоумышленники успели разделить между собой. У двух задержанных полицейские обнаружили пистолет иностранного производства и гранату Ф-1. Все доказательства были изъяты для проведения экспертиз.







“Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, потому что знали, что там могут быть наличные деньги, и менее чем за три минуты прямо с сейфами выносили миллионы", - рассказывает начальник областного управления полиции Сергей Шайхет.







Расследование уголовных производств по ст. ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины продолжается. Дополнительно действия двух фигурантов квалифицировали по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.



Что касается трех других участников группировки, полиция решает вопрос об избрании мер. За совершение не менее 20 краж фигурантам дела грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.