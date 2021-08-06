Похищали нефтепродукты из трубопроводов: правоохранители ликвидировали преступную группу
Оперативники и следователи Национальной полиции Украины задержали организованную преступную организацию, которая осуществляла врезки в магистральные газо-конденсатопроводы и похищала углеводородное сырье в особо крупных размерах
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что в группировку входили 16 человек. Злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
"33-летний житель города Днепр создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы с четким распределением ролей. Фигуранты осуществляли систематическое похищение нефтепродуктов и углеводородного сырья, транспортируемых через магистральный нефтепровод", - говорится в сообщении.
По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадима Дзюбинский, в состав организации входили жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областей.
"Полицейские задокументировали семь эпизодов незаконного повреждения и вмешательства в магистральные трубопроводы. Установлено, что за один раз фигуранты незаконно закачивали 30-35 тысяч литров нефтесырья. В общем преступная группа нанесла ущерб на сумму около 3,5 млн грн", - сказал Дзюбинский.
Он добавил, что нефтепродукты фигуранты закачивали в автоцистерны и сбывали в Днепропетровской и Полтавской областях. После загрузки сырья автомобиль перевозил ее на небольшие частные предприятия. Там сырье перерабатывали и реализовывали в агросекторе фермерским предприятиям по заниженной цене.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении 14 участникам ОПУ в совершении преступлений по ч. 2, 3 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.
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