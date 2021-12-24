Похищали людей на Востоке и заставляли заниматься наркоторговлей: СБУ задержала злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.



Руководителем преступной группировки был уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый вор в законе, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Он координировал действия злоумышленников с Ближнего Востока.



По заданию руководителя преступники пытались организовать наркоторговлю на востоке Украины. Для утаивания незаконной деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, которых втягивали в продажу наркотиков насильно.



Также преступники терроризировали и запугивали жителей востока Украины, совершая разбойные нападения на них и требуя денег.





Следствие выяснило, что задержанные провоцировали искусственные конфликты и заставляли людей возвращать несуществующие долги, применяя при этом оружие и нанося тяжкие телесные повреждения.



Полиция зафиксировала факт вымогательства почти в $20 тыс.



Двое организаторов группировки задержаны при передаче части денег от потерпевшего.



Им сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей, а также продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.

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