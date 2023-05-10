Похищали и жестоко издевались над жителями Николаевской области: СБУ идентифицировала трех предателей из террористической "ДНР"
В результате комплексных мероприятий установлены личности еще трех предателей, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины
Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации "ДНР" и двое его подчиненных. Еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков.
"Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года принимали участие в боевых действиях на южном фронте. Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили военным комендантом в одном из поселков Баштанского района", - говорится в сообщении.
По данным следствия, следуя его приказам, обвиняемые похищали местных жителей Николаевской области и применяли к ним многочисленные пытки. Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых бывшие военнослужащие ВСУ.
Затем оккупанты по указанию своего командира закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и длительное время содержали в антисанитарных условиях без воды и пищи.
Таким образом они пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.
- СБУ задержала "министра сельского хозяйства" из Херсона, который со своим сыном помогал оккупантам.
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