Похищали автомобили и продавали наркотики: в Польше разоблачили преступную группировку, в ее составе украинцы
Полиция Польши разоблачила группировку, которая похищала транспортные средства, выращивала и продавалиа коноплю. Среди задержанных - трое украинцев
Об этом пишет Польское радио .
Как отмечается, полиция из Катовиц (Польша) вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержала шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов и наркопреступностью.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- четыре мотоцикла и автомобиля стоимостью почти 500 тыс. злотых;
- автозапчасти;
- полтора килограмма амфетамина;
- 300 граммов марихуаны;
- 56 тыс. злотых;
В полиции отметили, что злоумышленники занималась кражами транспортных средств и скупкой похищенных автомобилей с 2020 года.
"В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малопльши всего было арестовано шесть мужчин - трое граждан Украины и трое граждан Польши", - говорится в сообщении.
Всем членам группировки предъявлены обвинения. Двое граждан Украины сейчас находятся под временным арестом.
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