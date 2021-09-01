Похищали автомобили и продавали наркотики: в Польше разоблачили преступную группировку, в ее составе украинцы

Об этом пишет Польское радио .

Как отмечается, полиция из Катовиц (Польша) вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержала шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов и наркопреступностью.

Во время обысков правоохранители изъяли:

четыре мотоцикла и автомобиля стоимостью почти 500 тыс. злотых;

автозапчасти;

полтора килограмма амфетамина;

300 граммов марихуаны;

56 тыс. злотых;

В полиции отметили, что злоумышленники занималась кражами транспортных средств и скупкой похищенных автомобилей с 2020 года.

"В результате скоординированной акции в нескольких городах Силезии и Малопльши всего было арестовано шесть мужчин - трое граждан Украины и трое граждан Польши", - говорится в сообщении.

Всем членам группировки предъявлены обвинения. Двое граждан Украины сейчас находятся под временным арестом.