Об этом 23 июля 2022 года ведомство сообщило в Telegram .

Стало известно, что для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям хакер создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. После этого он целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.

"Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории России представители российских спецслужб", - сообщает Служба безопасности.

Кроме этого, во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.

Известно, что в начале полномасштабной агрессии РФ СБУ нейтрализовала более 1,2 тыс. киберинцидентов и кибератак на информационные системы органов государственной власти и критической инфраструктуры Украины.

22 июля СБУ задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.

22 июля в Киеве объявили подозрение руководителям сети магазинов, пытавшихся продать военную амуницию более чем на 8 млн грн.

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