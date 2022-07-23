Похищал базы данных украинских банков и продавал их на платформах РФ: СБУ задержала хакера в Киеве
Служба безопасности Украины задержала хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их на администрируемых спецслужбами РФ платформах
Об этом 23 июля 2022 года ведомство сообщило в Telegram .
Стало известно, что для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям хакер создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. После этого он целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.
"Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории России представители российских спецслужб", - сообщает Служба безопасности.
Кроме этого, во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.
Известно, что в начале полномасштабной агрессии РФ СБУ нейтрализовала более 1,2 тыс. киберинцидентов и кибератак на информационные системы органов государственной власти и критической инфраструктуры Украины.
- 22 июля СБУ задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.
- 22 июля в Киеве объявили подозрение руководителям сети магазинов, пытавшихся продать военную амуницию более чем на 8 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное