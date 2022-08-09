"Показательные шоу абсолютно противоречат международным законам": семьи азовцев просят ООН и Красный Крест остановить фейковое судилище оккупантов над бойцами
Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН по подготовке оккупантами так называемого трибунала над бойцами "Азова" и призвала помешать проведению судилища над украинскими военными
Об этом говорится в заявлении семей азовцев в телеграм.
Близкие защитники Мариуполя отмечают, что проведение судов над военными "противоречит общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными".
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"Международный" трибунал невозможен в "республике", признанной государством лишь такими же псевдогосударствами как Южная Абхазия и Осетия. Готовится пропагандистское шоу, и где бы оно ни было – в Донецке или Мариуполе, оно не будет признано никем в сознании в мире. Военнослужащие Украины, выполнявшие определенные государством и законом обязанности на территории Украины, не могут быть осуждены другими государствами, тем более никем не признанными псевдодержавами. Такой "трибунал" не будет иметь никакой силы в правовом поле Украины", - подчеркнули в организации.
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Ассоциация обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ко всем международным организациям, в частности, гарантам безопасности защитников "Азовстали" - Международному комитету Красного Креста и ООН, с просьбой осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка "Азов".
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
- 3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказавшимся в российском плену.
- Однако ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.
- 6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.
- 7 августа в украинской разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и деморализации военнопленных.
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