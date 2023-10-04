Показательно ликвидируют: командир ВСУ рассказал, как россияне сдерживают своих военных на Бахмутском направлении
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, что на Бахмутском направлении противник привлекает разного рода комбинированную живую силу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Бахмутское направление остается приоритетным для противника. Именно поэтому противник привлекает разного рода комбинированную живую силу. Враг стягивает резервы, начиная с мобилизованных, ЧВК, "Шторм z" и многие другие силовые формирования, которые противник использует как расходный материал. Они не считают своих военных. Эти категории солдат находятся на передней линии, в передовых траншеях, а позади них стоят кадыровцы, выполняющие задачи заградительных отрядов. В случае маневра старший группы или полная группа показательно ликвидируется, чтобы другие не думали о побеге", - подчеркнул Федоренко.
Командир также добавил, что противник применяет контрактные войска, десантников и другие формирования.
"На этом отрезке противник применяет все, что у него находится на вооружении, за исключением ядерного оружия. Несмотря на то, что враг имеет четкую задачу остановить действия Сил обороны и вернуть утраченные позиции, ВСУ держат каждую позицию. На узких отрезках продолжаются наступательные действия со стороны Сил обороны", - подчеркнул Федоренко.
- Украинские войска занимают неопределенные более "выгодные" позиции в районе Андреевки, россияне безрезультатно пытаются продвинуться на этом направлении.
- За прошедшие сутки украинские военные проводили штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. В то же время ВСУ уничтожили 450 россиян, 13 танков и 41 БПЛА врага.
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