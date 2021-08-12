Показатели COVID-госпитализации превышены в двух областях Украины

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

В Ивано-Франковской и Тернопольской области длительное время один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Так, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализации больных с коронавирусом составляет 80%, хотя накануне был в пределах 27,9 - 31,8%.

В свою очередь, в Тернопольской области уже длительное время показатель госпитализации превышает допустимую норму. Он составляет 55,6%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

За 11 августа в Украине зафиксировали 1 247 новых подтвержденных случаев коронавируса .