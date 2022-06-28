"Показать миру, что натворила Россия": Зеленский встретился с Шоном Пенном, приехавшим снимать документальный фильм
В последний раз президент виделся с американским актером и кинорежиссером в первый день полномасштабного российского вторжения
Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.
Как отмечается на сайте, Зеленский поблагодарил известного актера за внимание и поддержку, которую он оказывает Украине с начала полномасштабной войны.
Господин Пенн со своей стороны выразил желание посетить города и села Украины, пострадавшие в результате преступных действий российской армии.
"Шон, мы очень заинтересованы в том, чтобы показать миру, что произошло вокруг Киева. Я знаю, что вы в первые дни этой войны были здесь. Многое изменилось в Киеве. Но вокруг Киева есть некоторые города, которые очень важно продемонстрировать миру – показать то, что натворила Россия", – сказал Владимир Зеленский.
Американский актер посетил Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Тогда у Шона Пенна была цель зафиксировать события в стране, чтобы донести миру правду об агрессии России.
В июне организация CORE, основанная Пенном, провела благотворительный вечер в поддержку Украины, к участникам которого обратился Владимир Зеленский.
- Напомним, 24 февраля Шон Пенн прибыл в Украину, чтобы собрать информацию о нападении России и передать миру правду.
- А в марте Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, чтобы совместно помогать украинским беженцам.
- Позже в том же месяце американский актер обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар"
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