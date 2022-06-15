Показали сюжет с террористом "ЛНР" Пасечником без представления позиции Украины: Нацсовет призвал Euronews не распространять российскую пропаганду

Об этом сообщает сайт Нацсовета.

Украинский медиарегулятор обратил внимание на отклонение от журналистских стандартов и продвижение нарративов Кремля в материалах вещателя. Подобная позиция выглядит как поддержка российской агрессии.

"Ранее Национальный совет уже обращал внимание компании на то, что подбор материалов, текстов и общая позиция ее русскоязычной редакции не соответствуют действительности и находятся под влиянием позиции и риторики кремля по поводу событий в Украине. Регулятор просил европейскую редакцию Euronews прекратить сотрудничество с русскоязычным изданием и в ответ получил заверение, что предоставление объективных беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях", – говорится в сообщении.

Однако на самом деле украинский регулятор выявил разногласия в подаче материалов Euronews в разных версиях.

"Национальный совет проанализировал сюжет Euronews о северодонецком химическом заводе "Азот", который транслировался в воскресенье, 12 июня, при участии так называемого главы так называемой ЛНР Леонида Пасечника. Во французской и российской версиях сюжета по-разному титруют это лицо и наводят цитату, которая полностью является российским нарративом для оправдания Россией своей агрессии в Украине. При этом русскоязычная версия сюжета не приводит никаких комментариев о непризнании этого образования в мире", – говорится в сообщении Нацсовета.

Трансляцию взглядов бандитов и агрессоров без предоставления слова представителям украинской власти выглядят как поддержка агрессии, считает украинский медиарегулятор, поэтому еще раз просит Euronews пересмотреть позицию по поводу российской агрессии в Украине.