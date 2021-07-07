Показали сердце: лидер сборной Италии назвал матч с Испанией самым тяжелым в карьере
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи назвал победный матч против Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу самым тяжелым в своей карьере
Об этом сообщает Football Italia .
По его словам, сборная Италии в игре против Испании доказала, что способна преодолевать трудности.
"Самый тяжелый матч, в котором я когда-либо участвовал. Приветствую Испанию с той игрой, которую она продемонстрировала. Но Италия показала свое сердце, нацеленность и возможность переживать тяжелые моменты. А лотерея пенальти нас наградила. Победа, ради которой страдаешь, приносит больше удовольствия ", - сказал Бонуччи.
Он добавил, что теперь Италия оказалась в сантиметре от триумфа на Евро-2020.
"Остался лишь один сантиметр. Один. Это невероятно, то, что мы делаем. Но мы не должны довольствоваться этим. Мы в финале, и за пять дней нам нужен тот же голод и дух, чтобы пожертвовать собой и привезти этот трофей домой через много лет ", - отметил Бонуччи.
- Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
- Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Италия в полуфинале Чемпионата Европы по футболу нарочно сделала ставку на пенальти.
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