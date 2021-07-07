Показали сердце: лидер сборной Италии назвал матч с Испанией самым тяжелым в карьере

Об этом сообщает Football Italia .

По его словам, сборная Италии в игре против Испании доказала, что способна преодолевать трудности.

"Самый тяжелый матч, в котором я когда-либо участвовал. Приветствую Испанию с той игрой, которую она продемонстрировала. Но Италия показала свое сердце, нацеленность и возможность переживать тяжелые моменты. А лотерея пенальти нас наградила. Победа, ради которой страдаешь, приносит больше удовольствия ", - сказал Бонуччи.

Он добавил, что теперь Италия оказалась в сантиметре от триумфа на Евро-2020.

"Остался лишь один сантиметр. Один. Это невероятно, то, что мы делаем. Но мы не должны довольствоваться этим. Мы в финале, и за пять дней нам нужен тот же голод и дух, чтобы пожертвовать собой и привезти этот трофей домой через много лет ", - отметил Бонуччи.

Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Италия в полуфинале Чемпионата Европы по футболу нарочно сделала ставку на пенальти.

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