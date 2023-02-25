Она ждала ракетных обстрелов. Представляла, как ракета с большой красной звездой на боеголовке летит с неба прямо на ее голову.

Начиная с 20 февраля, она не выходила из дома. На годовщину вторжения Путин должен был напасть снова. Дома были толстые стены, сквозь которые ракета ее не достанет.

Вчера она вышла во двор. Сделала несколько шагов по брусчатке и почувствовала, как тело наливается страхом, словно свинцом. Ноги немели и она их едва передвигала. В висках пульсировала кровь. Она физически ощущала, как в затылок целит хищная ракета с красной звездой.

Страх владел ее жизнью, сковал разум, покорил волю. Теперь ее жизнь проживал страх. А она, словно со стороны, смотрела на себя и не могла понять, как она, такая сильная и волевая, потеряла себя и отдала страху всю свою жизнь.

Она забежала назад и прижалась спиной к стене. Сердце бешено колотилось в груди. Пересохшие губы хватали воздух. Страх владел ее жизнью, сковал разум, покорил волю. Теперь ее жизнь проживал страх. А она, словно со стороны, смотрела на себя и не могла понять, как она, такая сильная и волевая, потеряла себя и отдала страху всю свою жизнь.

Если бы я смог простить оккупантам, я бы предал ее и ее украденную жизнь. Поэтому я не прощу никогда.

"Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка", — говорил Достоевский.

А я скажу, что вся их конченая страна не стоит ее слезинки. Поэтому пока живу, буду мстить. За нее, ее страх, украденная жизнь. За миллионы таких как она.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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