"Пока жив, дон": украинская разведка не подтверждает смерть Кадырова

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"К сожалению, дон. Пока жив, дон. Нет подтверждения о гибели и смерти, но состояние здоровья тяжелое", - заявил он.

"И конечно, это уже влияет на политические процессы вокруг его режима и в целом архитектуры и безопасности режима Путина", - добавил Юсов.

По его мнению, смертью Кадырова могут воспользоваться борцы за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа.

"Я уверен, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются", – резюмировал Юсов.

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Впоследствии, 17 сентября, в телеграм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предыдущие заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали, что самолет главы Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

В то же время, РосСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.