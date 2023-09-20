"Пока жив, дон": украинская разведка не подтверждает смерть Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, но подтверждения его смерти у украинской разведки нет
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"К сожалению, дон. Пока жив, дон. Нет подтверждения о гибели и смерти, но состояние здоровья тяжелое", - заявил он.
"И конечно, это уже влияет на политические процессы вокруг его режима и в целом архитектуры и безопасности режима Путина", - добавил Юсов.
По его мнению, смертью Кадырова могут воспользоваться борцы за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа.
"Я уверен, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются", – резюмировал Юсов.
Слухи о смерти Кадырова: что известно
Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.
Эти данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.
Впоследствии, 17 сентября, в телеграм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предыдущие заявления о своем тяжелом состоянии.
В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.
В то же время СМИ сообщали, что самолет главы Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.
Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.
Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.
Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.
18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.
В то же время, РосСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.
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