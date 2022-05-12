Пока западное оружие поступит в достаточном количестве, нас ожидают несколько сложнейших недель или даже месяцев, - Маляр
Замминистра обороны Анна Маляр предупредила, что пока Украина получит западное оружие в достаточном количестве, нас ждут тяжелые недели и месяцы
Об этом Маляр написала в facebook .
По ее словам, союзники открыли "второй фронт" против РФ, а в новую фазу войны мы входим на фоне смены глобального отношения к отпору России.
"Несмотря на огромное давление и ракетные обстрелы, Россия загоняет себя в ситуацию, когда не сможет победить в войне ресурсов. Вместе с тем мы должны понимать, пока западное оружие поступит в таком количестве, чтобы уравновесить потенциал и обеспечить преимущество, пройдет время. Именно поэтому нас ожидают несколько сложнейших недель или даже месяцев", - отметила Маляр.
Она подчеркнула, что за 76 дней в оборонной сфере произошли тектонические изменения и уже есть ощутимые результаты.
"На фронте, кроме джавелинов и стенгеров уже применяются американские гаубицы калибра 155-мм, длится процесс поступления западной бронетехники и другого оружия. Три месяца назад это считалось невозможным. Мы постоянно работаем над увеличением и ускорением темпов получения военной помощи, ведь от этого зависит жизнь наших воинов", - заверила Маляр.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
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