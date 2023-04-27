Пока я не вижу предпосылок для парламентских выборов, должна закончиться война, - нардеп Княжицкий
Николай Княжицкий, народный депутат Украины, убежден, что главное для нас – победить, а уже потом можно будет говорить и о выборах
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я не вижу предпосылок к парламентским выборам, сначала должна завершиться война. Вчера, 26 апреля, международный аналитический центр ISW (Institute for the Study of War) сказал, что американская разведка и официальные лица предполагают, что Путин не согласится ни на какие мирные процессы даже после успешного украинского контрнаступления и будет продолжать эту войну, также пишут в изданиях, что у России хватает ресурсов минимум на год для продолжения войны. Но пока будет Путин, нет никаких причин думать, что он завершит войну. Если он не закончит эту военную агрессию, я себе не представляю, как проводить выборы. К тому же проведение выборов во время военного положения запрещено законом", - отметил народный депутат Украины.
Николай Княжицкий подчеркнул, что главное – нам победить, а уже потом можно будет говорить и о выборах.
- 20 апреля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал , что проведение парламентских выборов сейчас не ко времени, ведь согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения
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