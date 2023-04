Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я не вижу предпосылок к парламентским выборам, сначала должна завершиться война. Вчера, 26 апреля, международный аналитический центр ISW (Institute for the Study of War) сказал, что американская разведка и официальные лица предполагают, что Путин не согласится ни на какие мирные процессы даже после успешного украинского контрнаступления и будет продолжать эту войну, также пишут в изданиях, что у России хватает ресурсов минимум на год для продолжения войны. Но пока будет Путин, нет никаких причин думать, что он завершит войну. Если он не закончит эту военную агрессию, я себе не представляю, как проводить выборы. К тому же проведение выборов во время военного положения запрещено законом", - отметил народный депутат Украины.

Николай Княжицкий подчеркнул, что главное – нам победить, а уже потом можно будет говорить и о выборах.