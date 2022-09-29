Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Он подтвердил, что 27 сентября посол Украины Виталий Москаленко во второй раз обратился к Болгарии за помощью в обороне страны.

"На вопрос о вооружении мой ответ был коротким и понятным, запрашивались тяжелые вооружения, а не стрелковое оружие или боеприпасы. Я ни за что не дам тяжелое вооружение, пока я министр и пока не будет изменено решение парламента", - сказал Стоянов.

Он также уточнил, что нет прямых угроз вовлечения Болгарии в конфликт. "Единственная опасность, которая существовала до сих пор и существует, это свободно дрейфующие мины", - добавил и.о. министра.

29 сентября Латвия, Румыния, Болгария, США и Эстония призвали своих граждан срочно покинуть Российскую Федерацию.

В тот же день стало известно, что Болгария начала переговоры с Газпромом на "высшем уровне" по поставкам договоренных ранее объемов газа.

6 августа на фоне дипломатического скандала Болгария остановила выдачу виз россиянам.

Ранее правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург.

В начале июля Болгария согласно с санкциями Европейского Союза заморозила перевод из России в свое посольство, который предназначался для выплат зарплат дипломатам.

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