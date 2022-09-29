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Пока я министр, не дам оружия для Украины - глава военного ведомства Болгарии

29 сентября, 2022 четверг
20:12
Мир

Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбы Киева

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Он подтвердил, что 27 сентября посол Украины Виталий Москаленко во второй раз обратился к Болгарии за помощью в обороне страны.

"На вопрос о вооружении мой ответ был коротким и понятным, запрашивались тяжелые вооружения, а не стрелковое оружие или боеприпасы. Я ни за что не дам тяжелое вооружение, пока я министр и пока не будет изменено решение парламента", - сказал Стоянов.

Он также уточнил, что нет прямых угроз вовлечения Болгарии в конфликт. "Единственная опасность, которая существовала до сих пор и существует, это свободно дрейфующие мины", - добавил и.о. министра.

  • 29 сентября Латвия, Румыния, Болгария, США и Эстония призвали своих граждан срочно покинуть Российскую Федерацию.
  • В тот же день стало известно, что Болгария начала переговоры с Газпромом на "высшем уровне" по поставкам договоренных ранее объемов газа.
  • 6 августа на фоне дипломатического скандала Болгария остановила выдачу виз россиянам.
  • Ранее правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург.
  • В начале июля Болгария согласно с санкциями Европейского Союза заморозила перевод из России в свое посольство, который предназначался для выплат зарплат дипломатам.

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