Пока я глава Рады - будет работать закон, - Разумков напомнил депутатам о регламенте

Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета 4 октября, передает Еспресо.TV.

"Я видел в СМИ информацию, что голосование (об отставке - ред.) может произойти вторник-среду и хотел всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту", - заявил Разумков.

Он отметил, что процедуры, в том числе по отзыву с должности главы Верховной Рады Украины, происходит по регламенту, согласно 76-77 статьи.

"Иного не будет. Пока я глава Верховной Рады - здесь будет работать закон. Затем что будет, посмотрим. Можем делать, как это было в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и надеюсь, по ее пределами ", - отметил Разумков.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнение и назначение нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .

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