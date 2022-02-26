"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину!": Федоров обратился к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к Starlink и спутниковому интернету

Об этом говорится в Facebook Федорова.



"Пока Илон Маск пытается колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину. Пока ракеты SpaceX успешно прилетают из космоса – российские ракеты летят на украинские детские сады и больницы", – написал министр.



Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи. Кроме доступа в интернет Федоров просит обратиться к гражданам РФ.



"Также попросил обратиться в Российскую Федерацию, к думающим россиянам, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - говорится в сообщении.