"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину!": Федоров обратился к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к Starlink и спутниковому интернету
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к американскому предпринимателю и основателю компаний SpaceX, PayPal, Tesla с просьбой предоставить доступ к станциям Starlink и спутниковому интернету
Об этом говорится в Facebook Федорова.
"Пока Илон Маск пытается колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину. Пока ракеты SpaceX успешно прилетают из космоса – российские ракеты летят на украинские детские сады и больницы", – написал министр.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи. Кроме доступа в интернет Федоров просит обратиться к гражданам РФ.
"Также попросил обратиться в Российскую Федерацию, к думающим россиянам, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное