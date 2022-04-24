Запись заявления капитана появилась на официальном телеграм-канале "Азова", передает Еспресо.TV .



Как отмечает Паламар, его бойцы продолжают героически удерживать позиции на территории металлургического комбината "Азовсталь", где нашли убежище гражданские мариупольцы, в том числе дети.



"Сегодня великий день, и даже несмотря на это враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы. Лупит корабельная артиллерия. Стреляют пушки. Продолжают бить вражеские танки. Пехота пытается штурмовать.



Но я хочу, чтобы в этот день – на фронте, или у себя дома, или в переселении – каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны я думаю, что каждый уже понял, что материальное - это ничто по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной", - сказал офицер.



"Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории", - добавил он.



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Но приложенных ранее усилий недостаточно, говорит Святослав Паламар.



"Калина" просит немедленно обеспечить гуманитарный коридор для мирных жителей, а также помочь выбраться оттуда последним защитникам города.



"Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружений наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника.



Большое уважение побратимам, которые положили свои жизни ради безопасности Родины и всего мира!



В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим побратимам", - продолжил Паламар.



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"Помните, в то время, как вы кидаете (в соцсетях, – ред.) пасхальные рисунки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", - подытожил руководитель обороны города.

Большая часть города находится под оккупацией, исключение составляет комбинат "Азовсталь" и район морского порта.

При этом гражданских из подземных укрытий Азовстали россияне не выпускают. Это взрослые и дети, некоторые из которых находятся там уже полтора-два месяца .

Вместе с гражданскими на Азовстали продолжают находиться морпехи и азовцы, которые защищают тех, кто в укрытии, и ведут успешные контратаки.

Оттуда до передовых позиций украинских войск – 120 км. По словам президента Владимира Зеленского, данное обстоятельство сейчас технически делает невозможной деблокаду Мариуполя военным образом, но, как отмечает глава государства, ВСУ изучают и обрабатывают различные варианты.

Чтобы избежать дальнейших значительных потерь со своей стороны , 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

При этом россияне продолжают бомбардировку объекта.





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