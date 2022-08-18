Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне действительно имеют большие запасы снарядов, которые накапливали 30 лет. Очень много оружия у противника осталось и с советских времен. Россияне везут оружие поездами, которые затем доставляют на передовую по позициям", – отметил Сазонов.

По его словам, россияне прямо с колес грузят оборудование.

"Пока мы не перережем железную дорогу с Иловайском и Дебальцевым, которые являются основными железнодорожными узлами противника, он будет гнать боекомплекты с территории России", - отметил Сазонов.

Враг безуспешно вел наступление в направлениях Николаевка – Выемка, Владимировка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема, Гольмовский – Зайцево, Лозовое – Первомайское. Также войска РФ планируют возобновить наступление на отдельных участках фронта

В Донецкой области 17 августа россияне обстреляли 40 домов, предприятие, школу, колонию, убили трех гражданских, ранили шестерых

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