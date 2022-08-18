Пока ВСУ не перережут железнодорожное сообщение с Иловайском и Дебальцево, враг будет поставлять боекомплекты с территории РФ, - военнослужащий ВСУ Сазонов
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что враг ежедневно поставляет в Дебальцево из Таганрога и Ростова железнодорожный поезд с боекомплектами
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне действительно имеют большие запасы снарядов, которые накапливали 30 лет. Очень много оружия у противника осталось и с советских времен. Россияне везут оружие поездами, которые затем доставляют на передовую по позициям", – отметил Сазонов.
По его словам, россияне прямо с колес грузят оборудование.
"Пока мы не перережем железную дорогу с Иловайском и Дебальцевым, которые являются основными железнодорожными узлами противника, он будет гнать боекомплекты с территории России", - отметил Сазонов.
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